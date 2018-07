¡Lo borró todo! Miley Cyrus deja a sus 72 millones de seguidores en Instagram sin una sola foto

Miley Cyrus dejó en blanco su cuenta en Instagram. Miley borró alrededor de 3.466 imágenes de su Instagram dando lugar a miles de mensajes que piden que regrese. Otros fans esperan que se trate de una estrategia publicitaria de la artista, por lo que aguardan ser sorprendidos por una producción nueva.

¡Nuestra Reina va a volver MUY pronto a su trono!#MileyIsComing

Además de ser conocida por su talento, Miley Ray Cyrus se dedica a causas humanitarias y al activismo en favor de los derechos del colectivo LGBT. Se hizo conocida en el año 2006 por interpretar el papel de Miley Stewart en la serie original de Disney Channel, Hannah Montana, nombre bajo el cual grabó la banda sonora de sus cuatro temporadas y protagonizó su primera película. Gracias a la franquicia se consagró como ídolo adolescente internacional.

En 2007 firmó con Hollywood Records para seguir su carrera como solista y lanza su álbum debut: Meet Miley Cyrus, publicado como un álbum doble, que alcanzó la posición número uno en Billboard 200.6​ Realizó la gira Best of Both Worlds Tour, que tuvo una gran demanda en los Estados Unidos. En febrero de 2008, la gira se convirtió en una película/concierto en 3D titulada Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert, su primera película con su nombre.

¡Para muchos se viene algo grande de Miley Cyrus! con esta borrada completa de su Instagram.

