De Hermosillo a Venezuela: Conversamos en exclusiva con el actor mexicano Jorge Luis Moreno

En la calurosa ciudad de Maracaibo, una localidad al noreste de Venezuela, coincidimos con el actor mexicano Jorge Luis Moreno, durante el último mes ha estado en esta ciudad rodando el film 'Sadface' del director venezolano Jose Ignacio Salavarría y producido por Sol González. En paralelo, Telemundo transmite los últimos episodios de 'Mi Familia Perfecta' el más reciente proyecto de Moreno, en un carrera de casi dos décadas a su corta edad.

Esta noche Mónica estará en medio de dos Casillas. No te o pierdas a las 10pm/9c por #Telemundohttps://t.co/9bba2lL3Ah — Señor de los Cielos (@SrDeLosCielosTV) June 16, 2016

Inició en 2004 con el seriado 'La vida es una canción' y desde entonces se ha destaco en la pantalla chica con 'Las Aparicio' y 'Los Minondo' del 2010, 'Niñas mal' para MTV Latinoamerica y más recientemente las mega producciones 'El Chema' y 'El Señor de los cielos' que le dieron la oportunidad de interpretar a Víctor Casillas Jr. "El Chacortita".

En 2018 protagonizó 'Mi familia perfecta' donde dio vida a José María Guerrero Solís "El Patas", pero a pesar de destacarse en la televisión, su pasión por el cine no se disminuye, ya pasaron 11 años desde que debutó en la gran pantalla con 'Déficit', film dirigido por Gael García Bernal. Desde entonces ha participado en más de una docena de películas, entre las que destacan 'Cuatro lunas', película mexicana que toca magistralmente el tema de la diversidad sexual.

Conversamos sobre todos sus proyectos y sobre los temas más actuales que a diario tocamos en Nueva Mujer, disfruta de sus respuestas, a continuación:

A lo largo de tu carrera has participado en diferentes proyectos que han tocado diferentes fibras sociales para los latinos ¿Sientes que en el caso de ‘Mi Familia perfecta’ pudieron dejar un aporte para la comunidad hispana?

Sí, yo sí creo que fue un aporte, sobre todo por tocar un tema que es actual, que es vigente, creo que es un reflejo de lo que se está viviendo hoy en día, incluso yo tengo familia, que veo la historia de ‘Mi familia perfecta’ y se refleja de manera directa a lo que ha vivido mi familia, hay miembros de mi familia que se han ido a Estados Unidos y desde ahí yo de primera mano tengo el reflejo de una situación que se está viviendo hoy en día y que es innegable, y que mucha gente se está viendo afectada, y no solo eso sino que le da una especie de aire y una especie de soplo esperanzador, de como uno a veces puede estar viviendo una situación difícil pero que siempre hay otros elementos que no podemos dejar desapercibidos y mucho menos descuidar, creo que aquí se hace mucho énfasis en el rollo de la unión familiar, que a pesar de tener todo un contexto en contra de esa unión ahora si que el amor de cada integrante es difícil que alguien lo toque, creo que es un tema muy recurrente en esta serie, salvo otras cosas.

Listo para los retos: @morenojorgeluis en reportaje para Ei de @elimparcialcom pic.twitter.com/5p3lbc6y8p — Talent On The Road (@TalentOnTheRoad) June 27, 2016

¿Qué opinas tú del papel que tiene una figura pública cuando se asocia con un líder político? ¿Crees que es algo positivo o negativo? Sobre todo, en la época de Trump, México acaba de tener un nuevo presidente, algunos artistas se han sumado a él ¿Crees que es algo positivo o es algo que tú no harías?

Creo que es algo muy delicado, sobre todo cuando tienes el antecedente en la política donde precisamente lo políticos, dicen que van a hacer una cosa y terminan haciendo otra. Entonces a veces uno por ideología, puedes ser muy compatible y por convicción te unes a esa propuesta sea la que sea, y al final termina siendo otra cosa, a veces termina afectando en la credibilidad que tiene uno, pero creo que uno es libre de tener cualquier tipo de creencia política, sobre todo si está uno buscando un cambio positivo hacia los demás, si creo que es muy delicado, a mí a veces me cuesta mucho confiar, pero sí creo que hasta me podría faltar a mi ser un poco más activo sobre todo para buscar algo positivo en la sociedad más allá de algún partido político o por apoyar a algún funcionario como tal.

#AmorEsAmor y en @alfhaville tenemos mucho. @Cuatro_Lunas , son 4 historias repletas de emociones. Disponible en tiendas en todo el país. pic.twitter.com/LOo4B2KWUP — Alfhaville Cinema (@alfhaville) August 3, 2017

Participaste en ‘Cuatro Lunas’ un film que habla de diversidad sexual e inclusión ¿Cómo ves el panorama actual donde se le da más espacio a este tipo de films? ¿Crees que lo están haciendo por tráfico o crees que hay gente que lo está haciendo genuinamente?

En el caso de ‘Cuatro lunas’ yo soy muy amigo del director y el productor, en el caso del cine en general claro que debes hacer algo comercial para que se venda, ahora, en cuestión de intensión de lo que se habla en la película, si creo que es algo puro, de que si se está tratando de hacer esta apertura en la sociedad, y romper con tabúes y prejuicios, y donde sea una aceptación más general, creo que es un buen ejemplo de cómo la gente empezó, si había habido películas de temática gay en el cine mexicano, pero esta fue de las primeras que se volvió un fenómeno viral e incluso aceptado en festival es y comercialmente, aparte se hizo un nicho casi de culto, y bueno, en México incluso estamos viendo un tema de transición para la inclusión, incluso el matrimonio gay ya no es un tema tabú sino que es algo que ya está establecido y se está aplicando, entonces este tipo de cosas benefician a nivel social y sobre todo si uno es parte de ello, se siente satisfecho en haber puesto el granito de arena.

¿Qué opinas del tema de la equidad de género? Actualmente en el medio artístico, muchas mujeres están levantando la voz, sobre todo por el tema de sueldos igualitarios ¿Qué opinas de estos cambios? ¿Sientes que el gremio artístico ha denigrado a las mujeres, sobre todo con el tema salarial?

La verdad yo no tengo información de primera mano, pero no me sorprendería porque seguimos viviendo en una sociedad machista, y este tipo de cosas no creo que sean tan descabellado que sucedan, el tema del acoso sexual, es algo que si es evidente, que está y que tiene que ver como con el machismo que existe todavía, creo que es un tema que también esta vigente y que tendríamos que tocar también para hacer una sociedad más incluyente sin ningún tipo de etiqueta, tal vez sea una transición lenta en la que estamos viviendo pero con la esperanza de que si haya cambios permanentes y que en unos años sea cuestión de una historia vieja.

¿Cómo evalúas el nivel de producción mexicano después de ser potencia en el mundo de las telenovelas? ¿Crees que hay creatividad, crees que se ha estancado, crees que no se han tomado las decisiones correctas últimamente? ¿Tú como talento cómo evalúas el escenario actual de México como productora?

Por un lado si, en México ahorita hay un boom a nivel de producción, se están haciendo muchos proyectos para muchas plataformas, tanto para televisión como para streaming, también creo que hay esta evolución de lo que es la tele, donde se está saliendo, a lo mejor a un ritmo lento, pero se está saliendo de este nicho de lo que era la telenovela tradicional y creo que eso ya se está quedando atrás, y que está evolucionando a un formato más accesible, tanto en cuestión de longitud, que ya no son telenovelas de 200 capítulos sino que ahora son más cortas, con una factura de calidad mejor, tanto de a nivel visual como a nivel de narrativa, como de nivel actoral, por ese lado sí, creo que se están logrando cosas, obviamente a veces hay aciertos, a veces no, creo que a nivel de temática, a veces si se llega a atorar, por ejemplo ahorita el rollo en México del narcotráfico, creo que a nivel de Latinoamerica, es un tema que está en muchos lados e incluso ya mucha gente dice “Otra vez, otra serie que habla de lo mismo”, pero al parecer es el tema del consumo, oferta y demanda, pero si, aleatoriamente hay producciones nuevas que están ofreciendo cosas distintas, tanto de televisión, de tele abierta, de cable o de streaming, creo que está habiendo una producción muy variada y está la oportunidad de explotar temas nuevos, formatos nuevos, que el consumidor le dé más opciones para poder escoger.

Alguna figura mexicana que tú admires y que de repente hayas tenido la oportunidad de conocer.

Por ejemplo me tocó con Gael García Bernal, recuerdo que cuando estaba más chavo, que empecé a estudiar, lo que era Gael o Diego Luna eran estos exponentes mexicanos que estaban trascendiendo internacionalmente, entonces uno ya por default le tiene como cierta admiración por el trabajo que han hecho, a mí me tocó trabajar con él en la primera película que me tocó participar (Déficit) y es una película que él dirigió, entonces es un caso donde me tocó trabajar con alguien que le tengo admiración.

¿Te gustaría trabajar con otra industria latinoamericana como ahora con el cine venezolano? ¿Has tenido experiencia con algún otro país hispano?

Claro que me gustaría sobre todo porque creo que hay un potencial enorme en los que es el bloque latinoamericano, donde hay un mercado virgen que tiene un potencial muy grande, me gustaría abrir esas fronteras a nivel de Latinoamérica, aquí en Venezuela donde se me presentó esta oportunidad, un país donde si, al parecer las producciones cinematográficas son pequeñas, tener esa oportunidad como extranjero es como invaluable, entonces es algo que no la pensé mucho. Me tocó trabajar en República Dominicana, allí me tocó trabajar en una película hace unos años, un lugar donde yo no tenía mucha idea, de hecho no tenía mucha expectativa de trabajar ahí algún día, y también fue algo muy padre, y estoy abierto a cualquier oportunidad que llegue y crear tanto redes laborales, como personales y formar parte como de una red más amplia.

¿Qué opinas del tema de la representación? Actualmente en Estados Unidos se hacen estas producciones para latinos donde se mezclan todas las culturas ¿Crees que es algo positivo o al tratar de abarcar tantas cosas de repente el latino tiene que ser más neutro?

Ahí por ejemplo si, en la tele hispana de Estados Unidos, me ha tocado escuchar que se habla mucho de utilizar el acento neutro, entiendo que lo hacen para que sea algo más digerible para la audiencia, por ejemplo hay algo que le da riqueza, sobre todo hoy en día cuando las fronteras no te detienen para hacer un intercambio cultural, sin duda lo que te hace más rico es la diversidad cultural y eso te da trabajar en producciones donde puedas integrar este intercambio, creo que es una gran oportunidad incluso como un legado del tiempo de lo que se está viviendo ahorita y que se tiene que aprovechar, entiendo que a veces tratan de abarcar al público de la manera más grande posible, pero sí creo que el tema de la diversidad cultural es algo que se tiene que aprovechar y que le tiene que dar un potencial muy grande a que la gente para que se identifique de manera más abierta de donde uno viene y lo que es.

¿Víctor logrará acabar con Aurelio?. Descúbrelo el 20 de Junio a las 10pm/9c #ESDLC @morenojorgeluis @RafaAmayaNunez pic.twitter.com/h4zmrEdvjd — Señor de los Cielos (@SrDeLosCielosTV) May 26, 2017

Para cerrar ¿Qué buscas lograr con tu carrera? Ya has tenido la oportunidad de participar en producciones que han tocado a mucha gente ¿Cómo te gustaría ser percibido?

¡Híjole, la verdad no se! La verdad es que estoy en un punto de mi vida donde me empiezo a cuestionar eso, todavía lo veo como algo que me gusta hacer, e incluso hasta nivel personal puede ser terapéutico pero claro que de pronto uno piensa que lo ideal sería aportar algo a la persona que estas tocando a través de una película, una novela, una obra de teatro, lo que sea y dejar algo, obviamente algo positivo, entonces ese sería el escenario ideal, pero para serte sincero, es algo que aún no tengo claro en la vida.

Cerramos la entrevista con el Lago de Maracaibo de fondo, una amena conversación de poco más de una hora donde Jorge nos comentó que sus proyectos más cercanos, son una serie de películas que están en proceso de festivales para luego ser estrenadas, los proyectos son de cine mexicano.

