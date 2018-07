El conmovedor mensaje de la merenguera Melina León para despedir a su hermano

El dia en que despedimos a mi hermano Leny soltamos unas mariposas y esta se quedó en el dedo de la mamá de él, era como si Leonardo estuviera despidiendose. Luego la tome en mis manos y se fue conmigo, y en todo momento la mariposa estaba en mi dedo. Si era o no era él, me hizo sentir tranquila y en Paz.. Senti que mi hermanito estaba feliz y esa fue su manera de dejarmelo saber.

