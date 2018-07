Hermana de Meghan arremete contra ella y el príncipe Harry: Duquesa de las tonterías

Samantha Markle, media hermana de Meghan Markle, atacó a la Duquesa de Sussex y al príncipe Harry a través de unos tuits.

En esos mensajes publicados desde su cuenta en Twitter tildó a Meghan como “la Duquesa de las tonterías” y afirmó que fue su hermana la que se comportó de manera indebida con su padre Thomas y no al revés.

También catalogó al príncipe Harry como “cobarde! Por apoyar a Meghan y no querer escuchar la verdad que ella tiene que decirle.

"Harry es un cobarde por permitir que la Duquesa de las Tonterías maltrate a todos los que han estado cerca de ella, especialmente a su familia. Diana estaría avergonzada. ¡Deja de usar las telas y el sujetador de Meg y ponte los pantalones!", escribió la mujer.

Además, aseguró que ha escuchado hablar a su media hermana y que posee un acento británico muy falso.

Desde mucho antes de la boda, Samantha ha hecho una serie de comentarios negativos sobre la exactriz, con quien perdió toda relación hace años.

Seguramente los Duques de Sussex no le prestarán atención a estos comentarios, pues los medios hermanos de la celebridad quieren perjudicarla. Recordemos que el medio hermano le envió una carta al príncipe Harry días antes de la boda para que no se casara con Meghan, cosa que no tuvo ningún efecto.

Samantha Markle attacks half-sister Meghan AGAIN on Twitter https://t.co/TWa82MV388 pic.twitter.com/Mg0tDCDlAu — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) July 8, 2018

Te recomendamos en video