3 momentos en los que la princesa Diana rompió el protocolo y fue el alma de la fiesta

NO MEIO DO JARDIM! O #principeWilliam e o #principeHarry encomendaram uma estátua da #princesaDiana para marcar os 20 anos da sua morte. A #escultura em bronze será feita pelo artista plástico Ian Rank-Broadley e será colocada no Jardim do Palácio de #Kensington, onde eles moram e ela morava. Aliás, eu estava em Londres nos dias do funeral da Diana, fui a Kensington pra ver as homenagens e nunca vou esquecer aquelas milhares de homenagens. A inauguração da estátua acontece em abril de 2019 e ficará à vista de todos os visitantes. (Confira outros posts e marque aqui quem você acha que vai gostar do nosso perfil!)

