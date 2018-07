Kylie Jenner confesó haberse reducido los labios

Si hay algo que ha representado inseguridad en la vida de Kylie Jenner han sido sus labios. Desde que era adolescente se sintió siempre que era algo que no la representaba, que eran muy delgados y que su forma no era algo con lo que se sentía cómoda. Con el paso de los años pudimos conocer esa inseguridad en un episodio del 2016 de 'Keeping up with the Kardashians', sin embargo, cuando eso fue revelado el público en general, ya había visto su drástico cambio de apariencia.

.@KylieJenner revealed on Instagram that she got rid of her lip filler. pic.twitter.com/H1Dsrz3CwW — Pop Crave (@PopCrave) July 9, 2018

Kylie pasó de tener unos labios demasiado delgados a unos labios demasiado gruesos, a la par de esto sacó su línea de cosméticos que de cierta manera ayudaron a disimular su drástico aumento de volumen. Sin embargo y después de un par de años con esa apariencia, este fin de semana pasó lo que nadie esperaba: Kylie lucía labios delgados de nuevo.

Kylie Jenner got rid of her lip fillers and I am HERE FOR IT pic.twitter.com/Ww4g9bXf8w — 💘 (@phuckmaraj) July 9, 2018

La empresaria y personalidad de televisión, reveló en un comentario que le hizo un seguidor cuando notó el cambio, que ella había sacado de sus labios lo que hacía que fueran más gruesos. La noticia revolucionó las redes pues sus labios siempre fueron tema de conversación. Al natural igualmente se ve hermosa, todo sea por mejorar.