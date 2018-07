Los momentos en que la princesa Diana se intentó suicidar por culpa del príncipe Carlos

A BOLSA EM HOMENAGEM! Em 1994 a #Dior criou uma bolsa e batizou a novidade com o nome de Chouchou, algo como “queridinha” ou “amorzinho” em português. No ano seguinte #princesaDiana estava em visita a #França e ganhou uma Chouchou da então primeira dama francesa Bernadette Chirac. Diana amou o presente e semanas depois foi fotografada usando a bolsa. A foto correu o mundo e em menos de um ano a Dior vendeu mais de 100 mil unidades da “bolsa da Lady Di”, como era pedida na loja pelas clientes. A Dior então decidiu rebatizado a Chouchou como #LadyDior, em homenagem a #LadyDi. É até hoje uma das bolsas mais famosas do mundo e com o passar dos anos foi ganhando versos em vários materiais e diferentes tamanhos. As mais chiques são em #croco ou bordadas com pedrarias. Mas existem modelos mais básicos e alguns que recentemente ganharam versões um pouco mais casuais e ate alça longa com botons. (Confira outros posts e marque aqui quem você acha que vai gostar do nosso perfil!)

A post shared by Francisco Campelo 🎩 (@colunadocampelooficial) on Jul 1, 2018 at 6:24pm PDT