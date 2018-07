El príncipe William hackeó la cuenta del Palacio Real para apoyar a la selección inglesa en Rusia 2018

El pase de Inglaterra a los cuartos de final significó una gran emoción para ese país europeo, miles de fanáticos celebraron el triunfo de su selección, pero uno de los que se hizo notar más fue el príncipe William, quien se dejó llevar por la alegría de la victoria.

Es conocido que el hijo mayor de Diana de Gales y el Príncipe Carlos siente gran pasión por el fútbol y siempre ha mostrado su apoyo a la selección de su país natal por lo que el avance a los cuartos de final en Rusia 2018 le generó tanta emoción que hackeó la cuenta del Palacio de Kensington para dejar un mensaje al equipo.

El Duque de Camrbidge rompió el protocolo real que se extiende hasta las redes sociales, donde ninguno de los miembros de la familia puede tener un perfil. Llevado por la emoción William se apoderó de la cuenta oficial del palacio para hacer pública y notoria su emoción.

I couldn’t be prouder of @england – a victory in a penalty shootout! You have well and truly earned your place in the final eight of the #worldcup and you should know the whole country is right behind you for Saturday! Come on England! W

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 3, 2018