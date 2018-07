Thalía presume look de geisha y sus fans aseguran que ha enloquecido

La cantante Thalia se ha caracterizado por transformar su imagen en varias ocasiones, y aunque sus cambios de look no siempre han sido bienvenidos por sus fans, la famosa no se deja desanimar y continua experimentando con atrevidos vestuarios y colores de cabello.

Esta vez la famosa presumió un look inspirado en una geisha, vistiendo un kimono y cabello azul en un video en el que dice:

“Hola mis vidas hoy amanecí muy geisha, por que cada día es una pasarela"

Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el 1 Jul, 2018 a las 6:39 PDT

Esto hizo a sus seguidores dudar de la cordura de la cantante además de sugerir que esos atuendos ya no correspondían con su edad.

“JAJAJA te hemos perdido”

“Qué onda con Thalía? Por qué se aferra a un look de joven cita? Que envejezca con dignidad. No necesita esos colores ni botox, su belleza natural era suficiente.”

“La verdad te vez mejor al natural, no experimentes te vez del navo!!!”

Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el 1 Jul, 2018 a las 6:44 PDT

Fueron algunos de los comentarios que recibió Thalia por compartir su nuevo look a través de su cuenta de Instagram. Pero no dudamos que esta no sea la última vez que se transforme y lo comparta con sus fans. ¿A ti qué te pareció su nuevo look?

Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el 1 Jul, 2018 a las 9:37 PDT

