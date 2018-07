Helen Mirren y Liam Neeson fueron pareja en los 80s y tal vez nunca te enteraste

Mientras transcurría la década de los ochenta, una estrella consagrada para ese momento y un desconocido actor iniciaron una relación sentimental que precisamente tuvo su comienzo durante el rodaje de la película 'Excalibur' (1981), tercera de su filmografía y pero la primera película realmente importante para Liam.

Excalibur is a 1981 American epic fantasy film directed, produced, and co-written by John Boorman and starring Nigel Terry, Nicol Williamson, Nicholas Clay, Cherie Lunghi, Helen Mirren, Liam Neeson, Corin Redgrave, and Patrick Stewart. pic.twitter.com/MaNYmgM7Qg

En enero del año en curso, luego de 37 años desde que se conocieron, ambos se reencontraron en el programa 'The Graham Norton Show', donde la británica aprovechó para contarnos que su relación de 4 años con Liam no fue un romance cualquiera, sino una relación completamente seria y consolidada, a manera de broma esto fue lo que dijo sobre esa parte de su vida que compartió con él.

Además el actor también contó cómo se enamoró de la ganadora del Óscar desde el momento en que la conoció:

A very Irish couch tonight as Graham chats with Liam Neeson and Jamie Dornan. Dame Helen Mirren and Norwegian singer-songwriter Sigrid join too in the latest Graham Norton Show at 22.05 on 3e. pic.twitter.com/rFNh09fBLT

— 3e Ireland (@3eIreland) January 21, 2018