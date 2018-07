Critican en redes a Camila Sodi por su actuación en la serie de Luis Miguel

Camila Sodi, la actriz que interpreta a “Erika” en la serie de Luis Miguel ha recibido opiniones divididas por parte de los seguidores de la serie, ya que algunos usuarios de redes argumenta que la actriz de 32 años ya no aparenta tener los 18 años.

Por otra parte para algunos miembros de la audiencia expresaron su inconformidad con la caracterización que hace Camila de Issabella Camil pues piensan que se muestra con una actitud arrogante.

karenco6: Actúas súper payasa en la serie, no sé si así es el personaje o de plano así eres tú.

iholguin7: Esta guapísima pero la verdad ese papel de jovencita no me gusta mucho, no aparenta tener 18