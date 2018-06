¿Porqué la locación de la luna de miel de Harry y Meghan todavía es un misterio?

Parece que el tiempo pasó volando desde aquel sábado 19 de mayo, cuando la actriz Meghan Markle y el Príncipe Harry, se unieron en matrimonio en lo que se convirtió en la Boda del año, y aunque ya pasó un mes, muchos pensarán que la pareja ya tuvo tiempo de celebrar su Luna de miel, pero la realidad es otra, ambos tuvieron que postponer sus planes y ceder su tiempo a varios compromisos y es que ambos en realidad no han parado de trabajar para la corona.

Prince Harry Just Shut Down a Popular Rumor About His Honeymoon with Meghan Markle https://t.co/cc2NZ5svil pic.twitter.com/59sJpdTTRc

— mywedding (@myweddingdotcom) June 28, 2018