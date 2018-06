Continúa la crisis en Televisa: Conductor de "Hoy" se despide

Otro de los presentadores de “Hoy” que conducía el matutino junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo ha dejado el programa y a Televisa atrás 25 años de trabajar en dicha televisora, se trata del guatemalteco Héctor Sandarti quien anunció su partida a través de un video en Instagram.

Aunque se desconocen los motivos de su salida, Hector agradeció a Televisa por haber apoyado su carrera:

“Hoy quiero despedirme de esta empresa que me dio tanto”

Dijo el actor, y continuó agradeciendo a los productores y parte del staff que participaron en los programas en los que participó, además de agradecer al país que lo ayudó a “cumplir sus sueños”:

“Hoy me voy con un corazón lleno de agradecimiento por Televisa y por México, un país que me dio carrera, familia, amigos y me permitió cumplir todos mis sueños. Gracias México, gracias Televisa.”