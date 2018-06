A un mes de convertirse en Duquesa ¿Qué tanto le cambió la vida a Meghan Markle?

Parece que fue ayer que el mundo se paralizó con la boda real del Príncipe Harry con la actriz y modelo estadounidense, Meghan Markle. La boda se convirtió en el evento televisivo más visto en el mundo, millones de personas detuvieron todo lo que estaban haciendo aquel sábado 19 de mayo, a poco más de un mes hacemos un repaso por los momentos más contundentes de la nueva vida de la ahora duquesa de Sussex desde que entró oficialmente a la familia real.

A solo tres días de la boda, Meghan debió acudir a los eventos protocolares relacionados al cumpleaños 70 de su suegro, el Príncipe Carlos, acompañándolo a él y a Camila en su primera aparición pública.

Meghan Markle’s Spot At Trooping The Colour Reveals Royal ‘Pecking Order’ https://t.co/Y5g8iwhjoR — Ganga Wignarajah (@GangaWignarajah) June 22, 2018

Seguidamente hizo su debut en carruaje real desde la boda, participando en el evento que da inicio a las celebraciones por el cumpleaños de la Reina, allí usó un diseño que dejaba descubiertos sus hombros y que muchos pensaban que rompía el protocolo. También hizo su debut en el balcón, cosa que no sucedió con su boda.

📸 The Duchess of Sussex & Queen Elizabeth II arriving by Royal Train at Runcorn Station in Cheshire on June, 14th #MeghanMarkle #DuchessofSussex https://t.co/urr6IjD8Py pic.twitter.com/0xLR1bg8BS — Meghan Markle Net 👑 (@MarkleNetwork) June 16, 2018

Más adelante también acompañaría y por primera vez sola, a la Reina Elizabeth II en un tren de lujo e incluso compartiendo muchas carcajadas con la máxima representante de la corona.

Meghan Markle Takes A Cue From Kate Middleton , Re-Rocks Wedding Shoes To Another Wedding Prince Harry and Meghan Markle were travelled to Lincolnshire to watch Harry's cousin Celia McCorquodale marry George Woodhouse this weekend. The new Duchess of S… https://t.co/o5spuGlLDl pic.twitter.com/149U7q39Nt — JAIYEORIE (@jaiyeorienews) June 19, 2018

Luego acompañó a Harry a la boda de su primera Celia, la sobrina de la eterna Reina de Corazones Lady Di.

One month after the world watched the royal wedding, Meghan Markle and Prince Harry made a surprise appearance in England for the Royal Ascot opener. Meghan Markle wore a Givenchy dress. She likely impressed Queen Elizabeth II, who signs off on every detail, including dress code pic.twitter.com/aco2gE1C9m — Conversations (@iConversations) June 25, 2018

Finalmente fue vista en su primera aparición en un Royal Ascot con un tocado exquisito y luciendo realmente feliz con su amado esposo.

Antes de todo esto, ya Meghan era parte de la Royal Foundation Fund, donde además compartía rol de dirección con sus cuñados Kate y William así como con su esposo.