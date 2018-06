El obispo que casó a Harry y Meghan reveló el momento más sorprendente de la ceremonia que pocos notaron

El obispo Michael Curry y que también es predicador de Chicago, dio unas reveladoras declaraciones al semanario americano Us Weekly, y habló principalmene de su sermón de 14 minutos en la boda de Harry y Meghan, allí hablaba del poder del amor y que sin duda enganchó a los espectadores de la boda real.Cury reveló que no había pasado mucho tiempo a solas con la pareja como para conocerlos mejor, pero que podía sentir el poder de su vínculo entre ambos solo por mirarlos. Esto fue lo que dijo:

"Recuerdo haber pensado después del sermón, una vez que prediqué "Estas dos personas se aman . Su amor, incluso solo con esos momentos, me demostró el poder de lo que realmente puede hacer el amor desinteresado que se da a los demás. Trajeron personas de diferentes convicciones políticas, personas de diferentes orientaciones sexuales, personas de diferentes clases, personas de diferentes razas, personas de diferentes naciones. Su amor mutuo unió a dos países, en Gran Bretaña y Estados Unidos. Reunieron a personas de diferentes perspectivas religiosas y diferentes religiones"

El obispo Curry finalmente pudo hablar sobre lo que él pensó que sería apropiado en la boda, por lo que fue etiquetado como controvertido y apasionado, al saber como reaccionó el mundo a su sermón, esto fue lo que dijo:

"Honestamente, no sabía qué reacción había en el sermón durante casi 24 horas después, la razón es que había ido a otro un servicio. Diría que lo que me sorprendió, pero de una manera esperanzadora, por alguna razón, es que el mensaje de amor resonó, lo que me dice que todos anhelamos no solo ser amados, sino también personas que den amor"

