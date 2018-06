La relación escondida de los atuendos de la Reina Isabell II con los de Meghan Markle

Para nadie es un secreto que la Reina Isabel II viste una extensa gama de colores. Sus atuendo en su mayoría unicolor, se han paseado casi que por todos los colores habituales, dándole la opción de una extensa variedad de tonos, esto tiene un propósito, la Reina sabe que cuando asiste a algún evento donde hay multitud, todos quieren verla, pero no todos logran hacerlo, es por eso que ella ha optado por vestir siempre colores que puedan divisarse en la distancia y así ella no pasada desapercibida.

Esta es la razón clave que relaciona a la Reina Isabel II con la recién estrenada Duquesa de Sussex y esposa de su nieto menor, Meghan Markle. La actriz y modelos desde que entró a la familia real ha sido vista con un tono similar en sus atuendos, desde el blanco, marfil y nude, pasando por algunos detalles a color pero siempre muy mínimos, esta decisión tiene una razón de ser y es que la Reina ha solicitado que sea ella misma la que luzca más en los eventos.

