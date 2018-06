El increíble cuerpo de Matthew McConaughey a los 48 años conmociona la redes sociales

Hablar de Matthew McConaughey es sin duda hacer un recorrido por todos esos papeles donde siempre se ha visto super sexy además de una capacidad actoral tremenda. ¿Cómo olvidarlo en "Como perder un hombre en 10 días"? ¿O en "Magic Mike" donde además mostró sus increíbles pasos de baile? Sin duda su cuerpo ha sufrido transformaciones pero antes de llegar a los 50 años se conserva y se ve mejor que nunca.

DAMN! Matthew McConaughey looks like he's ready for another Magic Mike movie 🔥 https://t.co/4WgCLNxG6B

El ganador delOscar, ya 48 años de edad, y recientemente fue visto relajándose en un barco con su familia la tarde del viernes 22 de junio en Capri, Italia, un destino paradisíaco lleno de hermosas playas, atardecer impresionantes y una gastronomía que sin duda ubican el destino como algo soñado para cualquiera que quiera ser parte de una experiencia turística del primer mundo.

Matthew McConaughey put his ripped body on display while going shirtless today in Italy! https://t.co/WVkACCTej3

— JustJared.com (@JustJared) June 22, 2018