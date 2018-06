Celebridades reaccionan al "De verdad que no me importa" de Melania Trump en su chaqueta de Zara

Sin duda las agresivas políticas migratorias de Donald Trump nos han enseñado que va en serio, a costa de lo que sea, la reformulación de leyes migratorias, que quieran hacer vida en Estados Unidos y no se vayan por las vías legales. En medio de la conmoción de imágenes de niños separados de sus padres, una ola mediática se ha enfocado en su esposa, la primera dama, Melania Trump, asistió usando una chaqueta Zara, con el mensaje "En realidad no me importa", detonante para que las críticas no pararan hacía ella y ahora, diferentes celebridades y medios, han reaccionado así:

Since Melania Trump's jacket said "I really don't care"… I set up https://t.co/GL1FF0KpBs Click the link and it'll take you to a site where you can donate to 14 awesome groups helping immigrants all at once. Feel free to RT if that's your jam. pic.twitter.com/TPc4y4ZUfh — Parker Molloy (@ParkerMolloy) June 21, 2018

La escritora y activista Parker Molloy decidió abrir un sitio web en respuesta al mensaje de la chaqueta titulado "A mi si me importa" y desde entonces ha obtenido miles de visitas para direccionar esfuerzos para mejores leyes migratorias.

If Trump's defense of Melania's jacket teaches us anything, it’s that Trump probably didn’t collude with Russia. #BetweenTheScenes pic.twitter.com/MReiF9JrB0 — The Daily Show (@TheDailyShow) June 22, 2018

El espacio "The Daily Show" de Comedy Central, dedicó su editorial revelando que si aprendieron algo de la chaqueta.

CNN analyst torches Melania's jacket choice: It should just read "Let them eat cake" https://t.co/RB3OSFRVvm pic.twitter.com/0iEAQpwEUi — The Hill (@thehill) June 22, 2018

Donald Trump de hecho reveló que su esposa si usó esa prenda a propósito pero según él con otro propósito, esta vez dedicado a los medios que han publicado noticias falsas.

I think the weirdest part of this jacket saga is that Melania was implying that at one point she did care? — Whitney Cummings (@WhitneyCummings) June 22, 2018

La actriz Whitney Cummings reveló que había algo raro en el mensaje, ya que parecía que si le importaba este tema pero que por intereses de su esposo no podía decir nada.