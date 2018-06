Hannah Baker vivirá por siempre, Katherine Langford cuenta por qué

La estrella de 13 Reasons Why, Katherine Langford, ha declarado sobre su personaje en el éxito de Netflix. La joven actriz, quién fue nominada a los Golden Globes, confirmó que su personaje de Hannah Baker no volverá a la serie. Hace unos días la nueva estrella de televisión asistió a la grabación de los MTV Movie and TV Awards 2018.

"A pesar de que terminé con eso, todavía soy parte del show. Con varios del elenco comenzamos la primera temporada, pasamos por todo juntos, pero creo que es hora. Que Hannah se vaya es lo correcto. Me emociona mucho el show y lo que seguirá ocurriendo".

Katherine también aseguró que el personaje de Hannah Baker será siempre parte de su vida, y de la vida de muchas personas. En la primera temporada de la serie, Hannah narró su historia mientras Clay escuchaba las 13 grabaciones donde expone las razones que tuvo para quitarse la vida. La segunda temporada mostró la narración de otros personajes, mientras se desarrollaba la demanda que la familia Baker interpuso contra el distrito escolar.

La actriz Alisha Boe, quién interpreta a Jessica en la serie de Netflix, dijo que la salida de Hannah Baker de la serie desato emociones en muchas personas, dentro y fuera de la producción.

"Somos una familia. Inclusive si ella no está en el show, estaremos todos en contacto. Ella será parte de nosotros para siempre. Somos amigas de toda la vida. Será difícil sin Katherine… La amo muchísimo".

La tercera temporada de 13 Reasons Why se estrenará en 2019.

