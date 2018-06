Lord Ivar Mountbatten, el primo de la Reina Isabell II que ya estuvo casado con una mujer, se casará ahora con un hombre

Un momento histórico está a punto de llegar a la familia real, más especificamente este verano cuando se celebre la primera boda del mismo sexo con un miembro de la familia, algo que sin duda romperá los esquemas radicalmente en una sociedad muy cerrada con este tema. Después de la histórica boda de Meghan Markle con el Príncipe Harry, se volverá a escribir un nuevo episodio en la historia cuando Lord Ivar Mountbatten, que es el primo directo la reina Isabel II, se case con su compañero de toda la vida James Coyle.

Fue el semanario ingles Daily Mail el que reveló la noticia sobre el aristócrata de 55 años y su compañero, allí revelaron la noticia de su próxima ceremonia, que se llevará a cabo en una capilla privada en Devon, Inglaterra. Allí además hablaron de los detalles del pastel y otros momentos que esperan sean icónicos y realmente simbolicen lo que ha sido su relación a lo largo de los años.

"Tendremos comida deliciosa y buena música, pero olvídense de los dos muñecos de pastel, no habrá dos hombres con esmoquin en un pastel, probablemente sean palomas blancas o algo así, además, estamos considerando tener un cheese cake, en lugar de pastel tradicional, eso nos representa mucho más".

La historia de Ivar es realmente impresionante, pues en 1994 se casó con Lady Penny Mountbatten y tuvieron tres hijas, pero hace apenas dos años, el admitió su homosexualidad y decidió compartirlo con ella, su reacción fue grandiosa, ella ahora lo apoya y es la mejor amiga de su nueva pareja.

