Amarás este look desenfadado de Dakota Johnson para tomar café

Dakota Johnson nos ha demostrado que su día a día está alejado de todas la ostentosidad y ambiente sexual que su personaje Anastacia vivió en la serie de películas "50 Shades of Grey" de hecho, todo lo contrario, la actriz ha demostrado que en la vida real lo que ella más disfruta es poder estar comoda y relajada para poder disfrutar de su cotidianidad sin complicaciones.

Este domingo 17 de junio, la actriz de 28 años salió de compras en Venice Beach, California con un look que realmente amamos. Un maxidress con un escote muy pronunciado pero que ella neutralizó con un top negro así como gafas muy grandes, su acostumbrado flequillo y sandalias, todo en conjunto se veía realmente acertado y la convierten sin duda en la reina del street fashion, que es una tendencia de celebridades que sorprenden por tomar elementos que puedes conseguir en tu closet para transformarlos en piezas que ensamblen un genial look para salir a la calle.

Añadidas 28 Fotos HQ de Dakota de compras ayer en Venice Beach, Los Ángeles (vía PicturePub): https://t.co/yWGSRQCHxv #DakotaJohnson pic.twitter.com/PxBcajAk9h — Johnson Dornan ES (@JohnsonDornanES) June 18, 2018

Por lo pronto Dakota promociona su nuevo film "Bad Times at the El Royale" llegará a las principales salas de cine el próximo 05 de octubre y estamos seguros que de nuevo sorprenderá con su interpretación, así que no te lo puedes perder.