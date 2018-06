Este famoso vive en eterna guerra con su hijo y el Día del Padre fue avergonzado en Instagram

La eterna disputa entre Tommy Lee y su hijo Brandon Thomas Lee parece nunca acabar y ahora hay un nuevo y lamentable episodio en las redes sociales. Luego del altercado físico entre ambos que fue noticia en el pasado mes de marzo, los dos volvieron a enfrentarse de nuevo en Instagram este domingo 17 de junio durante el Día del Padre. Primero, esto fue lo que Tommy publicó:

"Chicos, feliz día del padre! No voy a sentarme aquí para publicar algún mensaje muy adornado para que el público lo lea … Voy a ser honesto. ¡Ser padre no es fácil! Nada puede realmente prepararte para la paternidad … Amo a mis hijos, pero también pueden ser insoportables … y esa es la verdad"

Tommy Lee's son Brandon Lee posts a photo of him passed out in his underwear for Father's Day. https://t.co/21MWEohbGF pic.twitter.com/pboeF3cTrs — Access (@accessonline) June 18, 2018

Ante ese mensaje, Brandon reaccionó con una publicación propia en la que dijo lo siguiente:

"¿Recuerdas lo que pasó la última vez que dijiste groserías? Buenas noches, Lo primero que debes hacer para ser un gran padre es que tienes que estar. Si crees que somos tan malos (que puedo asegurarte que no lo somos), entonces deberías haber estado presente en algunos cumpleaños y juegos de béisbol. No me cabe duda que alguien como tú no podría criar a un hombre como yo. Una vez más poniendo a nuestra familia con una connotación negativa. ¿Quién es el insoportable? Solo sigue adelante amigo … TODOS TENEMOS QUE SEGUIR ADELANTE. Acuéstate de nuevo a dormir"

Brandon Lee Posts Video of Dad Tommy Lee Unconscious During Father's Day Social Media Feud https://t.co/0a1DXmBp3W — E! News (@enews) June 18, 2018

La pelea fue realmente lamentable. Recordemos que Brandon también es hijo de Pamela Anderson.

This explains it all! Tommy Lee posted an awful Father's Day message to his son's, attacking them and their character. His eldest with Pamela Anderson responded with his own message. And then he posted the video I shared earlier! Tommy is the one in the wrong here, right??? pic.twitter.com/RgmYYottQj — Perez (@ThePerezHilton) June 18, 2018

Tommy Lee’s son with Pamela Anderson, Brandon, just posted this touching Father’s Day video of his dad seemingly passed out in what many will assume is a drunken or drugged out stupor! I wish this video had sound!!!! https://t.co/zvuwTSt2Ny pic.twitter.com/8xSDloO7f3 — Perez (@ThePerezHilton) June 18, 2018