Las duras críticas al vestido de Meghan para boda de sobrina de Diana: "Parece una abuela"

A casi un mes de su boda, Meghan Markle y el príncipe Harry asistieron este sábado 16 de mayo al matrimonio de la sobrina de Diana de Gales, Celia McCorquodale, siendo la pareja más fotografiada de la ceremonia como era de esperarse.

Meghan lució un vestido de cóctel manga larga de flores de Oscar de la Renta valorado en más de 4.000 euros. La pieza, de mangas anchas y estampado azul y blanco parece no haber favorecido a Meghan, según algunos críticos de moda.

"Se ve mayor con ese vestido", "Le queda muy grande", fueron parte de los comentarios reflejados en redes sociales sobre el atuendo de la duquesa de Sussex que no escapa a las incisivas críticas desde que ingresó a la Realeza británica.

Reproducimos algunos comentarios:

olallang Qué horror de vestido

pepitacastro02 Primaveral

abuela_de_mia Si es verdad no le favorece ,es para persona mas mayor Ella se debería de poner algo mas juvenil

enttelequia Parece una abuela inglesa… por Diósssss!

pepi.fdez No le favorece nada ese vestido,horrible

bibianamaria24 Que vestido más horrible parece prestado de lo grande que se le ve

pepaa_moreno No le favorece nada, le queda grande el vestido, el tocado blanco horrible, los zapatos no me he fijado.

gmafalda1 Esque a esta chica nada le sienta bien

lamiaelmessaoui Lleva una bata ??? Está horrible, no es un vestido para ir a una boda y menos con ese tocado

memeacuario@gmafalda1 Caramba, con lo linda qué es y el cuerpo qué tiene, ese vestido, no siempre la veo genial…!!

inmacalderon67 No le sienta bien el vestido, le va muy grande

memeacuario@gmafalda1 Quería decir qué con ese vestido va poco favorecida, pero yo la veo muy fina y elegante, en su línea…!!

lolesgonzalez Estás horrorosa!!!!… quien te asesoró???

Es la primera vez desde su boda que Meghan aparece con un vestido estampado, antes se ha decantado por atuendos más discretos, en colores crema y ceñidos al cuerpo.

A otros por el contrario les pareció que Meghan lucía apropiada para la ocasión. Muchos blog de moda tomaron la imagen como referencia para ocasiones especiales.

Nada que hacer, me encanta este par. Y amé ese #MiLookete de Meghan. pic.twitter.com/p1nWDzf1wW — La Pesada DE Moda (@lapesadademoda) June 17, 2018

Celia McCorquodale por su parte utilizó un detalle en señal de recuerdo de su tía: la tiara Spencer. La misma que Lady Di lució en su boda en el año 1981 y que, en tantas ocasiones, fue ‘sospechosa’ de ser la corona que Meghan luciría en su boda.

Te recomendamos en video: