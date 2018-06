Este es el sobrenombre que utilizará Meghan Markle para referirse a la Reina ¡qué tierno!

Meghan Markle, la miembro más reciente de la familia real inglesa, al parecer tiene una relación muy especial con la reina Isabel, incluso se refiere con un sobrenombre muy especial “Mama”.

Meghan se casó con el príncipe Harry el pasado 19 de mayo en una ceremonia vista por millones en el mundo entero.

Ingrid Seward, la editora de la revista Majesty, dijo que a Meghan se le puede permitir llamar a la Reina "Mama". Este es un epíteto utilizado por aquellos cercanos a la Reina, según la experta en la familia real.

Meghan Markle eventualmente llamará a la Reina con este tierno sobrenombre. Se cree que la princesa Diana llamó a la Reina durante su tiempo casada con el príncipe Carlos, agregó Ingrid.

Sarah Ferguson, quien estuvo casada con el príncipe Andrew, también utilizó este sobrenombre para comunicarse con la Reina, según reveló en su autobiografía "En privado, la llamé mama. Cuando me indicó que me sentara junto a ella en el carro o en la iglesia, me sentí favorecida y bendecida".

Pero esto pasará solo cuando Meghan y la Reina tengan más tiempo conociéndose, por ahora se refiere a ella como 'Su Majestad'.

Markle acompañó a la reina Isabel en un viaje a Cheshire donde se vieron muy alegres juntas, compartiendo su primer momento público a solas desde la boda de ella y el príncipe Harry.

