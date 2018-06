Este será el nuevo trabajo de Meghan Markle dentro de la familia real

Ha sido revelado el nuevo rol de Meghan Markle dentro de la familia real. La nueva Duquesa de Sussex se ha convertido oficialmente en parte de The Royal Foundation, la organización lanzada en 2011 por Prince Harry y Prince William.

Se le ha pedido a Companies House, el organismo gubernamental que lleva registros de cualquier cambio dentro de asociaciones y empresas en el Reino Unido, que cambie el nombre de la organización benéfica.

El nombre completo de la fundación era The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge y Prince Harry, pero se le pidió a Companies House que lo cambiara a The Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge y The Duke and Duchess of Sussex (La Fundación real de los duques de Cambridge y los duques de Sussex).

La documentación aún no se ha procesado y se publicará en cinco días. Este cambio significativo haría oficial la colaboración de la ex actriz en la fundación.

Meghan comenzó a trabajar con la Royal Foundation antes de su boda, que tuvo lugar el 19 de mayo. En febrero, se unió a Harry, William y Kate en el escenario en el primer Royal Foundation Forum para actualizar al público sobre sus proyectos.

Cuando se le preguntó acerca de sus pensamientos sobre la fundación, Meghan dijo: "Ver el modelo de la fundación es realmente interesante porque, aunque he trabajado con ONG más grandes, también he trabajado con organizaciones de base muy pequeñas donde se puede ver una mayor nivel de impacto en mi opinión, porque hay mucho menos papeleo.

"Lo que estás viendo aquí y lo que noté con Heads Together desde una perspectiva global, porque no estaba aquí obviamente cuando estaba sucediendo, fue el poder de convocar a todas estas pequeñas organizaciones que tienen este mismo problema pero que necesitan ese impulso adicional y apoyo bajo este paraguas, usted puede lograr eso. Y el impacto que todos ellos tuvieron con Heads Together fue tremendo” dijo la duquesa.

Meghan ya había expresado su deseo de no perder el tiempo después de su boda y comenzar a trabajar de inmediato en nuevos proyectos.

Ella dijo "Para mí es muy importante querer comenzar a fondo, incluso si lo hago silenciosamente entre bastidores, que es a lo que he enfocado mi energía hasta ahora".

Te recomendamos en video