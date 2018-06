Donald Trump responde a Robert De Niro: Atontado con coeficiente intelectual "muy bajo"

¿Comenzó una nueva guerra de dimes y diretes? El pasado domingo el famoso actor Robert De Niro lanzó duras críticas al presidente de los Estados Unidos en medio de la gala de los Premios Tony. Donald Trump había tardado en responder, pero ya lo hizo de manera contundente y visceral.

Según Donald Trump, Robert De Niro es un hombre con un coeficiente intelectual “muy bajo” con lo que cual intenta desestimar todas las críticas que el actor ha hecho en más de una ocasión.

"Robert de Niro, un individuo con un coeficiente intelectual muy bajo, ha recibido demasiados golpes en la cabeza de boxeadores de verdad en las películas. Lo vi anoche y creo de verdad que puede que esté 'atontado"" escribió el presidente de los Estados Unidos, a través de su cuenta personal.

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received too many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018