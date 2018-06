Así lucieron Thalia y Tommy Mottola en la alfombra roja de los Tony Awards 2018

¡Celebrando en los @theTONYawards nuestro musical @donnasummerbway y a nuestras 2 actrices principales nominadas esta noche! 🎉 Having fun at the #Tonys and celebrating the nominations of two of our #thedonnasummermusical actresses!!!! #nyc #theater #music #acting #amazing #thetonyawards #tonyawards @judithleiberny @genaromaldo @eseazenabor @arianadebose

A post shared by Thalia (@thalia) on Jun 10, 2018 at 5:41pm PDT