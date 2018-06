Harry regaña a Meghan en su primer acto protocolar con la Reina en pleno balcón

Como es costumbre todos los años, la familia real encabeza los actos protocolares del "Trooping the colour" la celebración que le da inicio a una serie de actos por el cumpleaños de la Reina, dicha celebración también marca el inicio del verano y lo hace con una grandioso desfile donde incluso los miembros de la familia debe montar sus carruajes para saludar a todas las personas que se acercan. Era de esperarse que la famosa pareja compuesta por el Principe Harry y la actriz Meghan Markle, hicieran su debut ahora como esposos con el titulo de Duques de Sussex.

La ceremonia fluyó sin ningún contratiempo, así mismo todos los miembros de la familia real acompañaron a la reina para saludar al pueblo desde el balcón, allí sería el primera saludo de los recién casados desde su boda, evento que se convirtió en la transmisión televisiva más vista de los últimos años. Harry y Meghan posaron con sonrisas para las cámaras con la reina en frente de ellos cuando con cara de preocupación y en tono de regaño, Harry se acercó a Meghan para decirle que sonriera y mirara al cielo, esto con motivo de los aviones que desfilaban también.

