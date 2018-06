Hablan los amigos de Meghan Markle y revelan los mejores momentos de la boda

No cabe duda que la boda de la actriz Meghan Markle con el Príncipe Harry fue un evento memorable para todos, desde los televidentes que lo convirtieron en el evento televisivo del año, hasta para los 600 invitados que vivieron un día histórico tanto en la ceremonia como en la recepción. Dos de los invitados que resultaron ser compañeros de Meghan en la serie "Suits" han decidido compartir sus momentos favoritos de ese día y sin duda sus revelaciones son muy emotivas.

Sarah Rafferty and Gabriel Macht single-handedly saving the season.

And the season hasn't even started.

But it's going to be a good season, everyone.

I know, I know. I always say this.#Darvey #Suits pic.twitter.com/jUoNx0RSmu

— Alex's TV: Suits & more (@tmusings) June 8, 2018