Tristan Thompson colapsa en entrevista en vivo donde sugieren que su desempeño bajó desde que le fue infiel a Khloé Kardashian

Desde que Tristan Thompson apareció en el mapa mediático gracias a su destacada carrera en la NBA y su relación con Khloé Kardashian, nunca hubo ninguna crítica a su desempeño como deportista, pero desde que explotó el drama de su infidelidad a Khloé, su imagen se ha visto demasiada comprometida. Justo antes de dar a la luz, Khloé y el mundo entero se enteraron de todas las infidelidad con al menos cinco mujeres diferentes a las que había sido sometida estando aún embarazada.

Tristan Thompson walks off after being asked in he feels “helpless” guarding Klay Thompson: “That’s f—-ed up” pic.twitter.com/dRsCQj5Mch — Sports Illustrated (@SInow) June 4, 2018

En pleno frenesí mediático, Tristan debió participar en las finales de la NBA y su equipó perdió en el encuentro, sin embargo no habían emitido ningún tipo de comentario, ni él ni los miembros del equipo hasta que finalmente un reportero deportivo pudo interceptarlo tras bastidores y le sugirió con su pregunta que si no se sentía solo cuando los miembros de su equipo, no lo apoyaron.

Tristan Thompson: “Im over the referee s—-t” pic.twitter.com/Yjw1MzYG5X — Sports Illustrated (@SInow) June 4, 2018

De inmediato el jugador de baloncesto se molestó e incluso dijo par de groserías a las cámaras saliendo de inmediato del reciento visiblemente molesto y con cero reciprocidad para los medios que quedaron impresionados por lo volátil que fue con notables signos de agresividad. Se desconoce si aún permanece en la misma casa que Khloé y su hija.