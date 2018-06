El Principe Harry interrumpe su luna de miel con Meghan Markle para hacer un esperado anuncio

El Principe Harry siempre ha estado conectado a grandiosas causas y labores sociales, ahora que es Duque de Sussex, el hermano menor de William, ha decidido hacer una pausa en su escapada romantica con su nueva esposa Meghan Markle, mientras disfrutaban de su luna de miel , para comunicar vía Twitter, una de esas causas que siempre ha apoyado, se trata de la nueva edición de campeonato que reúne a todos los miembros del servicio militar en competencias deportivas.

"The Netherlands has supported the #InvictusGames from the very beginning, and I know that everyone there will fully get behind and support the soldiers and veterans who have served their countries so bravely." – The Duke of Sussex pic.twitter.com/axDAg7qb3P

