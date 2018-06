El extravagante baby shower de Galilea para Inés Gómez Mont

Muchísimas gracias desde el fondo de mi alma a este par, que son de las personas más importante de mi vida!!! Gracias @galileamontijo y @jaimegonzalez78 por este baby shower tan especial sobre todo hecho con tanto cariño y dedicación, cada detalle era hermoso y su amor y amistad siempre ha sido el mejor regalo en mi vida!!! Los amoooo ❤️❤️ #babyshowerMaria

A post shared by Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) on Jun 2, 2018 at 1:21pm PDT