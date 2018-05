¿Podría Kim Kardashian formar parte de 'Stranger Things'?

Ya hemos comprobado que el universo de 'Stranger Things' es capaz de muchas cosas, y en sus primeras dos temporadas nos demostraron que hasta las cosas más insólitas e inusuales pueden desarrollarse en las calles de Hawkins. Cuando fantaseamos sobre lo que podría suceder en la tercera temporada, hasta Kim Kardashian aparece como parte del elenco, y de cierta manera no sería tan descabellado, ¿o sí?

El elenco de esta exitosa serie de Netflix es muy talentoso, Winona Ryder es una actriz muy reconocida y exitosa, lo que hace que el proyecto tenga mucho renombre. Sin embargo, Millie Bobby Brown, protagonista de 'Stranger Things', sueña con actuar junto a Kim Kardashian. La joven actriz ha manifestado en varias oportunidades que es fanática del reality de las Kardashian Jenner y le encantaría que la esposa de Kanye West se sume al elenco, interpretando a '10'.

Su propuesta la compartió hace unos días en una entrevista donde aseguro que sumar a la estrella de 'Keeping Up With the Kardashians' a la serie sería genial. Incluso bromeó con su co-estrella Noah Schnapp, preguntándole: "Noah, ¿amarías ver a Kim Kardashian en 'Stranger Things'?". A lo que el joven actor respondió: "Espera, ¿ella estará en 'Stranger Things'?"

Luego Millie Bobby Brown bromeó sobre como se desarrollaría la historia en el caso de que la magnate de productos de belleza se sumara al elenco y a la historia de la serie, y fue cuando compartió su idea de que el personaje de Kim se llamara '10'.

Al parecer a Kardashian no le desagradó la idea, pues compartió en tweet que únicamente decía "10"!!!!!"