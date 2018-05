La dramática pérdida de cabello de Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett Smith reveló a los medios de comunicación que sufre de pérdida de cabello a sus 46 años.

La actriz dice desconocer las causas de su problema pero ha tomado las cosas con calma y ahora usa un corte de cabello mas corto y turbantes.

Pinkett Smith ha utilizado múltiples estilos en su cabello, pero en algún momento comenzó a notar que su cabello se caía a montones.

En ese momento, decidió cortar su melena y ocultar su visible problema cubriendo su cabeza con turbantes.

Luego de algún tiempo lidiando con la situación, hizo publico su padecimiento en su programa de Facebook Red Table Talk, donde apareció con su madre e hija Willow Smith.

La estrella, quien también es madre del actor de 19 años Jaden Smith y esposa de Will Smith se mantuvo en silencio mucho tiempo sobre su cabello.

“No he hablado de esto, no es fácil hablar sobre esto, pero voy a hacerlo… Me han preguntado mucho el por qué he estado usando este turbante… Pues, he tenido problemas con la perdida de cabello” contó.

La actriz dijo que se ha sometido a numerosas pruebas para determinar el origen del problema, pero los doctores no han podido darle respuesta del por qué esta perdiendo su cabello.

Jada ha decidido que la mejor manera de afrontarlo es con estilo: “Cuando mi cabello está envuelto me siento como una reina, me encanta tener una cabeza envuelta” comentó.