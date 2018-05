La épica respuesta de Paris Jackson a seguidor que le dijo que debía comer mejor

Con millones de seguidores en las redes sociales, la hija mayor de Michael Jackson, Paris Jackson, ha sido sometida al escarnio público, es por eso que cada detalle y movimiento que hace siempre está en el ojo del huracán. Recientemente, al publicar una indefensa foto donde se ve posando con un look fresco desde Francia, un seguidor le escribió preocupado esperando que se estuviera alimentando bien pues lucía demasiado flaca.

Ante este planteamiento Paris tomó de inmediato su cuenta para responder al seguidor, de manera espontanea le dijo que efectivamente hacía mucho yoga y ejercicio y que tal vez sea por eso que la ve flaca, pero que en realidad no era su idea, que no quería lucir flaca ni que eso fuera un ejemplo a seguir. Así de rápido y sin atacar, Paris dio una lección a aquellos que creen tener la potestad de criticar la apariencia de una celebridad a la par de no ser grosera sino más bien informar al seguidor.

eating a little too much. lol. but also walking and doing yoga maybe a little too much as well.. i like to think i look healthy though. i never want to be “too skinny” and set that kind of example for the young ones that keep up with me on social media. feel me?

— Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) May 25, 2018