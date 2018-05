Dua Lipa se roba el show en el acto del clausura de la Champions League 2018

El 2018 es sin duda el año de Dua Lipa, después de debutar con éxito en 2017, este año ha logrado ser parte de los escenarios más importantes del planeta. Ahora fue el turno del famoso torneo de Fútbol europeo, UEFA Champions League que tuvo su ceremonia de clausura este sábado 26 de mayo desde la localidad de Kiev, Ucrania.

Realmente hermosa acompañada por un cuerpo de baile de solo chicas, Dua Lipa vistió un enterizo tornasol blanco con tul en el pecho, divertida y fresca, interpretó sus hits "New Rules" y "One Kiss" así como Sean Paul subió con ella para interpretar el dueto de ambos "No lie". Hace apenas un mes Dua celebró su segundo número 1 en Reino Unido por el tema "One kiss" producido por Calvin Harris y que ya ha sido certificado dos veces patino, así mismo apenas el domingo pasado formó parte del cartel de artistas que se presentaron en vivo en los Billboard Music Awards 2018.

Lua se veía realmente feliz y emocionada de este nuevo logro en su carrera, sobre todo por lo histórico del partido que busca un nuevo campeón entre el defensor del título en las dos últimas temporadas: Real Madrid de España y el Liverpool de Reino Unido.

