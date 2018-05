Después de 30 años, Richard Gere regresa a la televisión

Ya Richard Gere está listo para protagonizar su primer gran papel para televisión, una industria que dejó de ser atractiva para él y a la que regresará por primera vez en treinta años en los que se dedicó por completo al cine. El actor de 68 años, ganador del Golden Globe, protagonizará la serie producida por la cadena BBC que llevará por titulo "MotherFatherSon".

En la nueva propuesta para la cadena inglesa, el veterano actor dará vida a Max, un carismático empresario estadounidense ligado estrechamente al mundo mediático y que desde Londres ha cautivado la atención del mundo, así lo reseñó The Hollywood Reporter, el primer medio con acceso al proyecto. El elenco lo completa Helen McCrory, que interpretará a la ex esposa del personaje de Gere, así mismo, Billy Howle interpretará a su hijo Caden, de 30 años y que dirige el periódico "Max's U.K", nombre de la empresa familair en la ficción.

