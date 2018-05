El truco para desayunar de Selena Gomez que te hará bajar de peso

El día a día y la rutina a veces nos obligan a descartar el desayuno y siempre terminamos haciendo una comida rápida por salir del paso, sin saber el grave error que cometemos pues la primera comida del día debería ser la más completa. Debería ser también la más pesada así como la comida donde incluyamos las grasas que en el resto del día deberíamos disminuir. Esta es una lección que parece que está aplicando la cantante pop Selena Gomez.

a new way to spell art: Selena Gomez pic.twitter.com/StdrLmo1uz

— Ness (@assshapelikesel) May 22, 2018