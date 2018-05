El impresionante look Roberto Cavalli que Jennifer Lopez lució en los Billboard Music Awards 2018

Si hay alguien que sabe deslumbrar en una alfombra roja es nada más y nada menos que la legendaria Jennifer Lopez y así sucedió durante la edición 2018 de los Billboard Music Awards donde la Diva del Bronx hizo su entrada triunfal durante el segmento de alfombra roja desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas la noche del 20 de mayo.

— Ángel Vázquez (@4ngelVazquez) May 21, 2018

Jennifer lución espectacular con un conjunto de piezas vinotinto en diferentes materiales. El ensamble es de la firma Roberto Cavallí, un eterno colaborador de la interprete de "On the floor". Consitía en una falda, top y braseir texturizado del diseñador que contrastó con unas fabulosas botas de la marca Casadei. El toque final fueron unos anillos de la firma Yeprem.

Jennifer Lopez in Roberto Cavalli at the Billboard Music Awards. #BBMAs pic.twitter.com/fzuYUeGtsK

— SlamBook (@SlamBookInc) May 21, 2018