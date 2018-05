El productor afectado por las acusaciones de Karla Souza regresa a Televisa

@karlasouzaofficial @gus_loza #karlasouza #gustavoloza #queculpatieneelniño #premiere #mexico #alfombraroja #teatrometropolitan #cine @queculpatiene @diamondfilmsmex ALFOMBRA ROJA DE LA PELÍCULA "QUE CULPA TIENE EL NIÑO ". TEATRO METROPOLITAN – CIUDAD DE MÉXICO.

A post shared by PRENSAESCENARIO (@prensaescenario) on May 10, 2016 at 1:01pm PDT