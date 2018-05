Alessandra Rosaldo revela como logró que Eugenio Derbez se casara con ella

#throwbackthursday Buaaaaaaahhhhh 😭😭😭 Me encontré con esta foto y no puedo creer lo rápido que ha pasado el tiempo, ¡mi bebé ya no es bebé! Disfruten y atesoren cada segundo ✨🌟⭐️💫 #MamáyAitana #amosertumamá #nomecambiopornadie I can’t believe she’s not a baby anymore!😭 #timereallyflies Enjoy and cherish every second 🙌🏼✨💜 #motherhood #ilovebeingyourmom #yourethebestthingthateverhappenedtome #Aitana

A post shared by Alessandra Rosaldo (@alexrosaldo) on May 17, 2018 at 7:41am PDT