Conoce este top de artistas que se adoran en la ficción pero se odian en la vida real

¿La realidad supera la ficción? Tal parece que cuando se trata de profesionalismo no. Más de una actriz o actor ha tenido que emprender proyectos con algún colega quien en la vida real poco aprecio le ha tenido. Al momento de ver una historia en el cine o la televisión sólo vemos historias muy bien interpretadas, pero no conocemos las costuras de esos personajes.

En el mundo del cine y la televisión existen muchos que dejan mal parado a algún actor o actriz que se lleva mal con sus compañeros, aunque lo que el público pueda percibir en la pantalla sea una muy especial relación.

Conoce este top de artistas que, aunque compaginaban de maravilla en la ficción, la realidad les contrastaba al 100 por ciento.

Sarah Jessica Parker y Kim Catrall

Estas dos grandes actrices conformaban el elenco principal de la serie de televisión que después saltó a la pantalla del cine Sex and The City. Sus problemas continúan vigentes hasta el sol de hoy y no han permitido que los fanáticos de la historia avance a una nueva entrega cinematográfica.

Eva Longoria y Teri Hatcher

Estas ‘Esposas desesperadas’ como se llamaba la serie de televisión que estelarizaban lamentablemente llevan la tensión de la ficción a la realidad. La actriz Eva Longoria lo confirmó durante una entrevista con el presentador Jimmy Kimmel, quien preguntó si las cuatro mujeres mantenían contacto después de años del éxito de televisión. Eva tajante contestó: “Bueno, todas no, pero el 99% de las que salíamos en la serie sí”.

Ryan Gosling y Rachel McAdams

¿Quién podría imaginar que la magia que fluye entre el actor y la actriz sea sólo ficción? La realidad es que fuera del set los muy profesionales de la actuación no se toleraban. Sin embargo, esta historia sí tuvo un final feliz, porque aquella química que brotaba por las pantallas del cine entre Gosling y McAdams era muy real, al punto de que años después se enamoraron y mantuvieron una relación durante varios años.

Blake Lively y Leighton Meester

Las actrices compartieron escena en la serie de televisión ‘Gossip Girl’. Serena y Blair, dos grandes amigas que interpretaban estas dos actrices siempre mostraron a una bonita relación que acababa a la voz de corte. El productor de dicha serie ha comentado más de ellas no eran amigas.

Naya Rivera y Lea Michele

El libro 'Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up' escrito por la actriz Naya Rivera revela la tensa relación entre estas jóvenes intérpretes conocidas en la serie musical de televisión Glee. “Lea y yo definitivamente no éramos las mejores amigas, dudo que alguna vez nos sentemos a comer juntas de nuevo”, reseña en el libro.

Te recomendamos en video