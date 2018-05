The Weeknd y Bella Hadid vistos besándose en Cannes ¿renació el romance?

Todo parece indicar que el romance entre Bella Hadid y The Weeknd parece haberse reavivado luego de que la pareja fue fotografiada en Cannes luciendo muy románticos.

Hadid se reunió con su ex novio en una fiesta ofrecida por el diseñador Alexander Wang el jueves por la noche en un local cercano a la Croisette, espacio donde se lleva a cabo el Festival de Cannes.

Al parecer la pareja se ha mantenido en contacto luego de su ruptura en el 2016.

La modelo de 21 años lució un vestido corto y un sobretodo muy elegante. Luego de ser fotografiados juntos en la fiesta, The Weeknd y Bella salieron juntos.

El mes pasado, fuentes comentaron al portal de E! Online que la pareja también la pasaron muy bien en el festival de Coachella, donde “estuvieron besándose toda la noche”.

"Bella nunca perdió el sentimiento por Abel (The Weeknd) y tenía la esperanza de que finalmente volvieran a estar juntos", reveló la fuente. Agregó que los ex se han visto secretamente los últimos meses pero que "no son oficiales". Mientras tanto, una fuente separada dijo que el intérprete de "Starboy" estaba "disfrutando de su vida como soltero " después de su separación con Selena Gomez en 2017.

A pesar de todo, nos dicen que Hadid está contenta de tener al ganador de 3 Grammy en su vida. "Están volviendo a un buen lugar. Le encanta pasar el rato con Abel y siempre se divierten juntos y tienen mucha esperanza en su relación futura”.

Te recomendamos en video