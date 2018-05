Las flores que llevará Meghan Markle en su ramo durante la Boda Real son un homenaje a la Reina Victoria

Cada vez falta menos para develar los secretos mejor guardados de la boda de Meghan Markle y el Principe Harry, será el próximo sábado 19 de mayo que conoceremos los detalles oficiales. El vestido, la tiara, los invitados y hasta el ramo son tema de conversación. Aunque aún no hay mayor detalle, si existen tradiciones que nos pueden adelantar algo sobre el bouquet, el arreglo floral que llevan todas las novias de la familia real por tradición y que por costumbre llevan una flor especifica: el mirto.

Meghan Markle will carry myrtle in her wedding bouquet because of Queen Victoria #harryandmeghan https://t.co/3tZwFk5BJT

— Amy Duncan (@amydunkers) April 12, 2018