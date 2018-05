La capilla sixtina de Miguel Ángel se convierte en vestido para Ariana Grande en la MET Gala

Ariana Grande hace su primera aparición en una MET Gala justo en su edición 2018. Llegó con un impresionante vestido de Vera Wang que tiene como patrón, nada más y nada menos que la mismísima Capilla Sixtina del Vaticano, donde se aprecia "El Juicio Final", la obra emblema de Miguel Ángel, que en la vida real está ubicada en la bóveda y el testero del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano.

Miss @ArianaGrande is out here serving looks at the #MetGala 💛 pic.twitter.com/wnerXa2ryG

— MTV (@MTV) May 7, 2018