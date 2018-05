Khloe Kardashian muestra su envidiable figura en su primer paseo con su bebé

Hace menos de un mes, Khloe Kardashian se convirtió en madre de True, su primera hija con el jugador de la NBA Tristan Thompson.

El nacimiento de su primogénita estuvo rodeado de turbulencias en su relación, por los comprobados rumores de infidelidad del padre de su hija.

Desde la llegada de la bebé, la nueva mamá ha estado alejada de la vista publica y no ha hecho declaración alguna sobre su situación.

Este domingo, la estrella de Keeping up with the Kardashians ha sido vista por primera vez junto a su hija, durante un paseo en el Ohio Park en la ciudad de Cleveland.

Radiante en su nueva etapa

La madre de 33 años, fue vista llevando a su bebé True en un coche, vistiendo unos ceñidos pantalones deportivos con los que se puede notar su excelente figura a días de haber dado a luz.

Para complementar su relajado look, Khloe usó una franela negra, zapatos deportivos y lentes de sol, con su larga cabellera rubia en rizos naturales.

Durante todo el recorrido con la pequeña, mantuvo el coche cubierto con una manta blanca para protegerla del sol y de los paparazzis.

En repetidas oportunidades, la madre primeriza se acercó al cochecito de forma muy cariñosa para revisar que su bebé se encontrara bien.

Khloe, se ha mantenido en Cleveland, desde el nacimiento de True, rumores y una reciente foto junto a Tristan Thompson indicarían que ambos están trabajando en su reconciliación.

A pesar de las especulaciones alrededor del futuro de la pareja, ellos parecen hacer caso omiso a los comentarios y se les vio almorzando juntos el pasado viernes en el TownHall en la ciudad.

Una fuente reveló a People.com que “Ella está enfocada en mantener su familia unida. Ella parece estar bien con Tristan. No hay conversaciones sobre una separación”.