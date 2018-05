Thalía revela su cambio de look y la llaman Kim Kardashian mexicana

La cantante mexicana Thalia compartió con sus seguidores de Instagram un sorprendente cambio de look que provocó que varios la llamaran “la Kim Kardashian mexicana”, y es que en las fotografías la famosa lucía un tono de cabello platinado muy parecido al que Kim hizo tendencia hace algunos meses.

Aunque después reveló que no se trataba de un cambio permanente sino de una peluca, varios de sus fans no estuvieron de acuerdo con su “cambio” de imagen pues opinaban que la hacía lucir “vulgar”.

Algunos de los comentarios que recibió fueron:

“@thalia lo recargado de tu look no me gusta te hace ver vulgar , claro es mi opinión , eres una mujer que tiene el privilegio de ser tan bella que para tu caso más seria menos …tu no necesitas de tanto para que el mundo caiga rendido a tu belleza .”