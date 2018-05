Primeras fotos de Louis Arthur Charles y Charlotte enternecen las redes

Los príncipes Louis Arthur Charles y Charlotte, hijos de los Duques de Cambridge, príncipe Guillermo y Kate Middleton se han robado la atención de las redes sociales con imagen publicada este sábado.

“El Duque y la Duquesa de Cambridge están muy complacidos de compartir dos fotografías de la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis, tomados por los duques en el Palacio de Kensington”, reseña la publicación de la cuenta oficial de la red social Twitter del Palacio de Kensington.

En la enternecedora imagen puede verse a la pequeña Charlotte dar un beso en la frente a su hermano el príncipe Louis Arthur Charles, recién nacido. La imagen fue tomada el pasado dos mayo, día en que Charlotte, cumplió tres años de edad.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte and Prince Louis, taken by The Duchess at Kensington Palace.

This image was taken on 2nd May, on Princess Charlotte’s third Birthday. pic.twitter.com/H5VVgIwRGp

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 5, 2018