Actriz de "Stranger things" reveló que la depresión la llevó a intentar suicidarse

De seguro el rostro de Shannon Purser aún lo tienes fresco en tu mente. Ella dio vida a la tierna y recordada Barb en "Stranger things" y tras su salida de la serie, ha decidido abrirse sobre los serios problemas que ha padecido incluyendo tendencias suicidas y el trastorno obsesivo compulsivo que padece a sus cortos 20 años de edad.

Thanks so much @TeenVogue for giving me this opportunity. I hope someone will read this and feel a little more understood and a little less alone. https://t.co/04g4ALHsyN — Shannon Purser (@shannonpurser) May 4, 2018

Teen Vogue le pidió a la actriz, que a manera de ensayo, revelara los detalles de estas terribles problemáticas que tal vez otras chicas subran y que ella en sus palabras podría orientarlas. La actriz narra como llegó a un colapso mental la noche anterior a su examen final de biología, esto es lo que compartió en la revista para adolescentes:

"Hasta ese momento, había luchado incansablemente contra los demonios que me atormentaban todos los días; sufriendo silenciosamente y sintiéndome completamente incapaz de compartir mis pensamientos con nadie. Esa noche, sin embargo, me rendí. Mi voluntad de luchar había desaparecido, y mientras mi madre trataba de ayudarme a terminar el proyecto, me derrumbé y dije lo que había estado pensando: 'No quiero estar viva"".

"Despite all my struggles, past and present, I am alive, and, now, I want to be." @shannonpurser on coping with OCD and suicidal ideation https://t.co/8kyFVI8UDO — Teen Vogue (@TeenVogue) May 4, 2018

La actriz continúa su doloroso relato revelando como pasó por el duro proceso de sufrir trastorno obsesivo compulsivo así cómo tuvo que lidiar con el diagnósticos de depresión, explicando que más bien saber lo que pasaba era mejor:

"El diagnóstico en si fue un gran alivio, porque ahora mis problemas tenían un nombre y podían tomarse en cuenta por mi entorno. Mirando hacia atrás, ojalá hubiera podido buscar ayuda antes"

Shannon cierra su historia analizando la importancia e impacto positivo que tienen todos los sistemas de apoyo, desde el hogar hasta los amigos así como ayudas alternas como la terapia hasta lo más básico como el conocimiento del problema.