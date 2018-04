Greeicy Rendón respondió contundentemente a quienes la critican por sus bailes

Greeicy Rendón cautiva, para bien o para mal, las redes sociales cada vez que comparte un video suyo bailando. A pesar de que la caleña es poco polémica en una entrevista con el programa 'Lo sé todo Colombia', le respondió, con un mensaje muy contundente, a las personas que la critican por sus pasos.

"No bailo porque tan bien o tan mal lo haga, me gusta porque cuando la gente baila lo hace feliz. Eso es lo que me gusta del baile que me hace feliz, por eso no me afecta lo que me digan"